У Києві 21 листопада поліція посилила заходи безпеки. Зокрема, у місцях, де відбуватимуться заходи до Дня Гідності та Свободи.

Що кажуть у поліції

До охорони порядку залучать правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників, вибухотехніків і кінологів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Перед початком святкових заходів вибухотехніки та кінологи проведуть перевірку.

Крім того, правоохоронці посилили охорону на центральних станціяхметро. Все для того, аби не допустити конфліктів. До речі, у поліції зауважили, що при необхідності будуть вибірково перевіряти людей.

Просимо з розумінням поставитися до таких заходів, адже це проводиться задля безпеки громадян,

– мовиться у повідомленні поліції.