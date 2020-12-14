Депутати Київради прийняли до розгляду проєкт бюджету Києва на 2021 рік
Одразу два важливих документи підтримали для розгляду депутати Київської міської ради під час засідання 14 грудня. 93 політика вирішили проголосувати за подальше прийняття бюджету столиці та програми економічного і соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки.
Згідно з документацією, Київ наступного року має отримати на понад 2,5 мільярда гривень більше грошей, аніж витратити, повідомили у пресслужбі КМДА. Заплановані доходи столиці сягатимуть 59 мільярдів 171 мільйон гривень. Видатки - 56 мільярдів 575 мільйонів гривень.
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Куди Київ витрачатиме гроші у 2021 році
43% або 24 мільярди від запланованого бюджету у столиці планують витратити на сферу освіти. 8,8 мільярда (15%) витратять на транспорт та дорожнє господарство. Сфера охорони здоров'я отримає 5,6 мільярда.
9% від бюджету – 5 мільярдів – становитимуть видатки Києва на соціальний захист. 3,2 мільярда витратять на ЖКГ, 1,4 – на культуру та мистецтво та 1,2 мільярда – на фізичну культуру та спорт.
Шість років тому бюджет міста Києва становив 18 мільярдів гривень, а борг столиці був 25 мільярдів. На сьогодні заборгованість столиця повністю покрила. А бюджет із 18 збільшився майже до 60 мільярдів,
– підкреслив Кличко.
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