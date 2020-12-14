Одразу два важливих документи підтримали для розгляду депутати Київської міської ради під час засідання 14 грудня. 93 політика вирішили проголосувати за подальше прийняття бюджету столиці та програми економічного і соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки.

Згідно з документацією, Київ наступного року має отримати на понад 2,5 мільярда гривень більше грошей, аніж витратити, повідомили у пресслужбі КМДА. Заплановані доходи столиці сягатимуть 59 мільярдів 171 мільйон гривень. Видатки - 56 мільярдів 575 мільйонів гривень.

Дивіться також У Києві пропонують ввести мораторій на будівництво в зелених зонах: з’явилась петиція

Лікарні у 2021 році не фінансуватимуться, оскільки, згідно з медичною реформою, гроші медзакладам передаватиме Національна служба здоров'я.

Куди Київ витрачатиме гроші у 2021 році

43% або 24 мільярди від запланованого бюджету у столиці планують витратити на сферу освіти. 8,8 мільярда (15%) витратять на транспорт та дорожнє господарство. Сфера охорони здоров'я отримає 5,6 мільярда.

9% від бюджету – 5 мільярдів – становитимуть видатки Києва на соціальний захист. 3,2 мільярда витратять на ЖКГ, 1,4 – на культуру та мистецтво та 1,2 мільярда – на фізичну культуру та спорт.

Шість років тому бюджет міста Києва становив 18 мільярдів гривень, а борг столиці був 25 мільярдів. На сьогодні заборгованість столиця повністю покрила. А бюджет із 18 збільшився майже до 60 мільярдів,

– підкреслив Кличко.