Працівники СБУ викрили на корупції чиновників відомства, яке створили лише 3 роки тому. Під час обшуків у приміщенні Держслужби морського та річкового транспорту правоохоронці знайшли величезні суми.

Посадовці держслужби постійно вимагали хабарі від майбутніх моряків за отримання прав керування водними транспортними засобами, повідомили у СБУ. За успішне складання іспитів кожен майбутній судноводій мав сплатити по 10 тисяч гривень.

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Щомісячний заробіток зловмисників сягав суми у 1 мільйон гривень.

Фіктивне навчання

За даними слідчих, чиновники домовились із представниками навчальних закладів про масштабний схематоз. Замість реального навчання та іспитів кожен охочий отримати права міг просто їх придбати.



Посвідченнями судноводіїв банально торгували / Фото пресслужби СБУ

Іспити учні складали формально у приміщенні Київської держаної академії водного транспорту. Одразу після цього вони отримували посвідчення у Держслужбі морського та річкового транспорту.

Обшуки проходили у приміщеннях морської адміністрації, школи з підготовки судноводіїв, а також у квартирах фігурантів справи.



Суми, які отримували зловмисники, вражають / Фото пресслужби СБУ

Як покарають хабарників

Чиновників Держслужби морського та річкового транспорту не затримали. Слідчі наразі лише займаються цим питанням. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину фігурантів доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років тюрми із забороною обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.



Фігурантам справи загрожує тюрма / Фото пресслужбі СБУ