У Києві 20 жовтня можливі зміна в роботі метро. Все через матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та туринським "Ювентусом". Ймовірно обмежать роботу станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Перед матчем "Динамо" – "Ювентус", який розпочнеться о 19:55, очікується, що закриють на вхід станцію "Олімпійська". Про це повідомили в пресслужбі Київського метрополітену.

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Після матчу планують обмежити на вхід станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Це робиться з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

"Динамо" Київ сьогодні проведе перший за чотири роки матч в Лізі чемпіонів.

Фаворитом матчу безумовно є італійський гранд, хоча у складі "Ювентусу" не зіграє Кріштіану Роналду, який лишився в Турині – у зірки коронавірус.

Втім, у команди київського "Динамо" є свій козир – досвідчений тренер Мірча Луческу.