До Верховної Ради стягнули додаткові сили поліції через протести підприємців: фото
З самого ранку 1 грудня невдоволені рішеннями влади підприємці зібралися біля парламенту з мітингом. В акції протесту беруть участь кілька тисяч бізнесменів, тому охорону депутатів у МВС вирішили посилити.
В урядовий квартал зігнали військових Нацгвардії, поліцейських, вибухотехніків та працівників інших підрозділів МВС, повідомили у пресслужбі поліції Києва. Проїзд вулицею Грушевського заблокований з 8:00 ранку.
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Чого хочуть підприємці
"Союз захисту підприємців", який організував протест під назвою SaveФОП, вимагає прийняття нардепами законів про спрощену систему оподаткування малого та середнього бізнесу.
ФОПи проти фіскальних апаратів / Фото РБК–Україна
Бізнесмени вимагають скасування введення фіскальних касових апаратів для всіх ФОПів. Ця норма почне діяти з 1 січня 2021 року.
Представники малого бізнесу бідкаються, що встановити апарати за власний кошт надто дорого для них. Крім того, використання касових апаратів підприємцями, які не займаються реалізацією товарів, а наданням послуг, виглядає досить нелогічно.
Деякі підприємці протестують ще й проти карантину / Фото РБК–Україна
Закон Зеленського не влаштовує
Учасники акції також виступають категорично проти законопроєкту №4439, який вніс до Ради Володимир Зеленський. У документі передбачено лише відтермінування введення касових апаратів на рік, але не для всіх. Багатьом категоріям підприємців все ж доведеться придбати фіскальні апарати для роботи.
Підприємці заблокували рух вулицею Грушевського / Фото РБК–Україна
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