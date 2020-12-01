З самого ранку 1 грудня невдоволені рішеннями влади підприємці зібралися біля парламенту з мітингом. В акції протесту беруть участь кілька тисяч бізнесменів, тому охорону депутатів у МВС вирішили посилити.

В урядовий квартал зігнали військових Нацгвардії, поліцейських, вибухотехніків та працівників інших підрозділів МВС, повідомили у пресслужбі поліції Києва. Проїзд вулицею Грушевського заблокований з 8:00 ранку.

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Наразі акція проходить досить мирно. З протестуючими спілкуються співробітники поліції діалогу.

Чого хочуть підприємці

"Союз захисту підприємців", який організував протест під назвою SaveФОП, вимагає прийняття нардепами законів про спрощену систему оподаткування малого та середнього бізнесу.



ФОПи проти фіскальних апаратів / Фото РБК–Україна

Бізнесмени вимагають скасування введення фіскальних касових апаратів для всіх ФОПів. Ця норма почне діяти з 1 січня 2021 року.

Представники малого бізнесу бідкаються, що встановити апарати за власний кошт надто дорого для них. Крім того, використання касових апаратів підприємцями, які не займаються реалізацією товарів, а наданням послуг, виглядає досить нелогічно.



Деякі підприємці протестують ще й проти карантину / Фото РБК–Україна

Закон Зеленського не влаштовує

Учасники акції також виступають категорично проти законопроєкту №4439, який вніс до Ради Володимир Зеленський. У документі передбачено лише відтермінування введення касових апаратів на рік, але не для всіх. Багатьом категоріям підприємців все ж доведеться придбати фіскальні апарати для роботи.



Підприємці заблокували рух вулицею Грушевського / Фото РБК–Україна