Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що таксист Uber, який 13 листопада врізався у зупинку, просто заснув за кермом. В ДТП загинули 2 людини.

Зі слів посадовця, водій втратив керування через те, що був дуже втомлений від наднормової роботи. Про це Антон Геращенко розповів в ефірі 24 каналу.

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Він також додав, що в Україні десятиліттями блокується прийняття закону, що регулює роботу ринку послуг таксі.

Документ повинен встановлювати норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на переробіток за кермом.

Заступник міністра звинувачує у ДТП перевтому та жагу грошей / Фото Київ24

Водій Uber заснув за кермом / Фото Київ24

Смертельне ДТП у Києві: що відомо:

автівка із лівої смуги різко почала їхати праворуч;

вона збила 4 людей – 2 жінки загинули;

41-річна жінка загинула на місці події, а 60- річна місцева мешканка померла у кареті "швидкої"

це сталось біля зупинки "Академмістечко" на Кільцевій;

за даними телеграм-каналу Dtp.kiev, одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском. Правоохоронці витягли його щипцями;

таксист вже їхав здавати машину;

драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння;

поліція затримала таксиста-винуватця ДТП.

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