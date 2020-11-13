У Києві водій на Uber 13 листопада з невідомих причин врізався у зупинку. Автівка із лівої смуги різко почала їхати праворуч. У результаті ДТП загинули 2 людини.

У мережі з’явилось відео моменту зіткнення у ДТП на Кільцевій 13 листопада. Його поширили у спільноті "Київ Оперативний".

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На кадрах видно як автівка Uber рухалась лівою смугою й раптом повернула праворуч – просто на зупинку автотранспорту, хоча в інших рядах були машини. Таксі збило 4 людей.

Це сталось біля зупинки "Академмістечко". У результаті зіткнення загинуло 2 людей, ще 2 отримали травми. Про 24 каналу розповіли у Патрульній поліції Києва.

За даними телеграм-каналу Dtp.kiev, одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском. Правоохоронці витягли його щипцями.

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