У Києві сталася аварія на бульварі Лесі Українки увечері 11 жовтня – автомобіль Audi "розкидав" запчастини по всій дорозі. Свідки кажуть, що до ДТП призвела "гра в шашки" – вуличні перегони кількох машин.

11 жовтня приблизно о 23:30 в Києві на бульварі Лесі Українки сталася серйозна ДТП, про це розповів "Київ Оперативний".

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У спільноті переказали слова свідків: мовляв, аварія сталася через перегони на дорозі – так звану "гру в шашки".

Участь у гонитві начебто брав автомобіль Audi та інший, наразі не встановлений. Цю інформацію, як і всі обставини ДТП, вивчатимуть правоохоронці.

Відомостей про постраждалих немає, але автомобіль постраждав суттєво – його запчастини розлетілися на багато десятків метрів довкіл.

ДТП у Києві на бульварі Лесі Українки 11 жовтня: відео (18+, присутня лайка)