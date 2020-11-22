У Києві 22 листопада на проспекті Лобановського сталася жахлива ДТП. Водій Chevrolet втратив свідомість та не впорався з керуванням. Його авто на швидкості пролетіло через зустрічну смугу й знесло зупинку громадського транспорту.

Після аварії авто загорілося. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний".

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Деталі ДТП на проспекті Лобановського

За попередньою інформацією, водієві стало зле за кермом, він втратив свідомість і влетів у зупинку громадського транспорту. На щастя, на ній не було людей, тож внаслідок ДТП ніхто, окрім водія, не постраждав.

Інші водії одразу кинулися до водія, який був у несвідомому стані, витягли його з авто, надали першу допомогу та передали лікарям швидкої,

– зазначили очевидці події.

Відомо, що одразу після аварії під капотом автівки спалахнула пожежа, однак інші водії змогли самотужки її ліквідувати.

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