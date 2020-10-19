Мешканку Києва, яка зовсім неадекватно себе поводила, зачепила чужу автівку та ледве не призвела до трагедії, зупинили патрульні. І то лише після виклику поліції обуреними автомобілістами.

Про зухвалі порушення, які скоїла власниця елітного Mercedes GLE-Class, повідомили у фейсбуці патрульної поліції Києва. Поліцейські також показали записи з камер відеоспостереження, що зафіксували вкрай неадекватне водіння жінки.

Дивіться також На Рівненщині у ДТП загинула вагітна, яку везли до пологового: відео

Не менш епічним є ще той факт, що поруч із власницею кросоверу сиділа її неповнолітня дитина. Тож у разі ДТП наслідки могли бути геть печальними.

Не розуміла причину зупинки

Як стверджують копи, жінка на великій швидкості їхала зустрічною смугою на бульварі Перова на Троєщині. Вона зачепила автівку, але продовжила рух та намагалася втекти з місця аварії. При цьому під час зіткнення в неї луснуло колесо. То ж далі вона їхала фактично без гуми із важко керованим авто. Зупинили зловмисницю лише на вулиці Курнатовського, щонайменше через 5 кілометрів після початку грубого порушення правил дорожнього руху.

Патрульним жінка казала, що вела позашляховик без якихось порушень, а причину зупинки відверто не розуміла. При цьому правоохоронці побачили у неї ознаки сп'яніння.

У 8 разів більше норми

Перевіривши порушницю на "Драгері", поліцейські побачили чималий результат – 1.6 проміле при нормі у 0.2. Для жінки такий показник сп'яніння є дуже суттєвим.

Відбудеться штрафами

Патрульні відібрали у киянки авто та евакуювали його. Окрім кількох тисяч гривень за послуги штрафмайданчику жінка всього лише сплатить ще кілька штрафів. Якщо, звісно, у суді вдасться довести її провину. Їй інкримінують лише адміністративні правопорушення.

Дивіться відео із затриманням неадекватної водійки у Києві: