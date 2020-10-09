Факультет університету Драгоманова у Києві закрили на карантин
На факультеті інформатики Національного педагогічного університету імені Драгоманова у Києві запровадили карантин. Все через спалах коронавірусу напередодні.
Про карантин повідомили у рішенні керівництва факультету, інформує "РБК-Україна".
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Вчена Рада вирішила, що карантин поки триватиме з 12 до 21 жовтня. Навчання відбуватиметься згідно з розкладом, однак в дистанційному режимі.
Наразі не відомо, скільки саме студентів захворіли на коронавірус.
До слова, напередодні на студентів КНУ імені Тараса Шевченка теж відправили на карантин, який триватиме з 8 по 23 жовтня. Крім того, у Києві на дистанційне навчання перевели 5 шкіл. Усього у столиці COVID-19 виявили у 454 школярів та 349 вчителів.
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