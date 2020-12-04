На вулиці Грушевського біля Верховної Ради зранку 4 грудня продовжилася безстрокова акція протесту ФОПів, які незадоволені рішеннями влади щодо впровадження обов'язкових касових апаратів. Підприємців не влаштував компромісний закон Зеленського, який нещодавно прийняли нардепи.

Про перекриття руху від Кріпосного провулка до Європейської площі, а також виїзду на Інститутську вулицю повідомили у КМДА. Як і раніше, учасники акції під назвою SaveФОП виступають проти фіскалізації бізнесу та карантинних обмежень.

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Мітингувальники вважають, що нардепи мають скасувати власні рішення про необхідність використання касових апаратів.

Сутички з поліцією

Охороняти спокій парламентарів від протестуючих як завжди зігнали величезну кількість бійців Нацгвардії та поліції.

Відреагували проявом сили правоохоронці на те, що мітингувальники нібито докучали "нардепу".

Так, представники ФОПів прийняли за депутата випадкового перехожого та почали дорікати йому за діяльність.

Нацгвардійці досить жорстко відштовхнули всіх протестуючих від чоловіка.

При цьому у кількох метрах від місця зіткнень перебувала група нардепів від "Слуги Народу", але до них ніхто з підприємців не підходив.

Похід до президента

Близько 12 години частина мітингувальників вирушила до будівлі Офісу Президента вимагати зустрічі з Володимиром Зеленським. Частина протестувальників залишилася блокувати проїзд на вулиці Грушевського.

Дивіться відео з місця протестів під Верховною Радою: