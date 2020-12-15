Після двох сутичок із поліцією організатори акції протестів закликали всіх присутніх відмовитися від нічної акції з наметами. Ввечері 15 грудня ФОПи зібрали намети та почали потроху розходитися.

За кілька хвилин після оголошення про те, що заради збереження здоров'я протестувальників варто розібрати наметове містечко, рух Хрещатиком було звільнено, повідомляє 24 канал. Наразі людей на Майдані Незалежності стає все менше.

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Виконань власних вимог владою підприємці не добилися.

Протест закінчується

Організатори протестів ФОПів перед оголошенням про закінчення сьогоднішньої акції підкреслили, що намети треба зібрати заради того, щоб поліціянти не йшли на штурм.

Ми не хочемо, щоб страждали мирні люди. Тут зібралися прості люди, які відстоюють своє право на працю,

– зазначив зі сцени лідер акції Дмитро Доротич.

Сама ж акція протесту ще не закінчилася. Деякі підприємці хочуть залишитися на Майдані.

Поменшало на місці акції й правоохоронців.

Дивіться відео вечірньої акції протесту ФОПів на Майдані: