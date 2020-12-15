Вдень 15 грудня після застосування сльозогінного газу, побиття кийками та сутичок протестуючих представників бізнесу та їх прихильників з поліціянтами, ФОПи все ж спромоглися облаштувати своєрідне наметове містечко.

Наразі ситуація на Майдані Незалежності досить спокійна, повідомляє 24 канал. ФОПи та їх прибічники готуються до ночівлі в наметах, а копи ніяких активних дій не ведуть.

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Як і раніше, протестувальники перебувають в оточенні бійців Нацгвардії та поліції.

Право на намети

Судячи з усього, після достатньо жорсткого опору людей, копи можуть не вдаватися до нових спроб знести намети та не дати людям ночувати на Майдані.



Підприємці бійкою здобули право на встановлення наметів / Фото "РБК-Україна"

Чого хочуть ФОПи

Підприємці, які в черговий раз вийшли до центру Києва, вимагають скасування локдауну та карантину, а також відмови влади від посилення контролю над їх роботою.



Підприємці ночуватимуть на Майдані / Фото РБК-Україна"

Після того, як Верховна Рада ухвалили закон, що відтерміновує введення касових апаратів для всіх категорій ФОПів до 1 січня 2022 року, мітингувальники вирішили продовжувати протести.

Вони вимагають скасувати введення касових апаратів, провести реформи Державної податкової служби та Державної митної служби, а також запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення нововведень.



На Майдані облаштовують наметове містечко / Фото РБК-Україна"