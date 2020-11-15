На території Андріївської церкви у Києві знімали відео з дівчатами, які були повністю оголеними. З одягу в них була лише шапка, на обличчі – маска. Мешканці Києві обурилися щодо цієї ситуації.

Все відбувалось на бічному ґанку Андріївської церкви. Відеодоказ опублікували в телеграм-каналі PavlovskyNews.

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На відеозаписі, який опублікували, видно, як 2 дівчини впевнено ідуть. Попереду них – відеограф, який фіксував все на камеру. Варто зазначити, що дійство відбувалось вдень, коли на вулиці було багато людей.

Голі дівчата пройшлись біля Андріївської церкви: відео

Як реагують користувачі соцмережі

У соцмережі після того, як опублікували відео, почали жваво його обговорювати. Людей обурила поведінка дівчат. "Це деградація, ще й на території церкви", – написала одна з користувачів.

Найбільше людей шокував факт, що все відбувалось саме на території церкви. Ситуація обурила не лише киян, але й мешканців інших міст. "Кияни, вам зовсім не встидно? Не столиця, а відхоже місце", – додав користувач Олександр.