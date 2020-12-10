Головна ялинка країни: якою вона буде та як святкуватиме Київ
Офіційне святкування Нового року в Києві розпочнеться 19 грудня. Завершаться свята через місяць – 19 січня 2021 року. Через пандемію COVID-19 заходи проходитимуть дещо в незвичайному вигляді, але масштаби їх все одно мають вразити мешканців та гостей столиці.
Почнуться свята у день Святого Миколая на Софійській площі з урочистого запалення всіх ялинок, повідомляє 24 канал. Відбудеться 19 грудня о 19:00.
Дивіться також Хто такий Йоулупуккі: історія лапландського Санта Клауса
Відкриття онлайн
Через карантинні обмеження киянам доведеться уникати натовпу, тому спостерігати за моментом, коли яскраво засяють понад 10 кілометрів гірлянд, набагато зручніше буде в режимі онлайн. Цю подію транслюватимуть у мережі та покажуть в прямому ефірі ТБ. Як саме допускатимуть людей до Софійської площі та ялинки 19 грудня, невідомо.
Ялинку вже прикрасили та навіть ненадовго засвітили / Фото Департаменту культури КМДА
Як виглядатиме головна ялинка країни
За задумом працівників проєкту Folk Ukraine, які займаються організацією свят, Київ до Нового року прикрасять в тематиці казкового лісу. Тому й ялинку створюють зовсім незвичну. Штучну 31-метрову красуню встановили на величезний пеньок із віконцями. З них визиратимуть сови.
Біля ялинки на Софійській площі створять атмосферу казкового лісу / Фото Folk Ukraine
Всередину пня кожен охочий зможе зайти для фотографування у спеціально створених зонах. Втім, у разі посилення карантину ці фотозони можуть зачинити.
Замість зірки ялинку увінчає величезний капелюх (він, до речі, вже став героєм соцмереж), а прикрашатимуть її у відповідній стилістиці – іграшками зі звірятками, шишками, жолудями, грибами та іншими "дарами" лісу. Лампочки на гірляндах, якими огорнуть ялинку, матимуть вигляд свічок.
Такий вигляд матиме Софійська площа / Folk Ukraine
Фотозони з ельфами
Крім основної новорічної прикраси на Софійської площі також розмістять менші ялинки заввишки від 8 до 10 метрів. Поруч із ними поставлять казкових лісових героїв – звіряток, ельфів та гномів. В такий спосіб у Folk Ukraine оформлять ще 5 доступних для киян фотозон.
Як святкуватимуть Новий рік у Києві
Через карантинні обмеження у центрі столиці на свята не буде фудкортів, ярмарок та концертів. Тому розважатися мешканцям та гостям Києва пропонують в активний спосіб – за допомогою походів між трьома локаціями:
- Головної ялинки міста біля Арки дружби народів;
- ялинки на Софійській площі;
- центральної ялинки Подолу на Контрактовій площі.
На Контрактовій площі працюватимуть оглядове колесо та льодова гірка / Фото Amazing Ukraine
Ці святкові майданчики об’єднають спеціальним новорічним маршрутом, вздовж якого розмістять арт інсталяції та точки з продажу сувенірів та гарячих напоїв.
Новорічний маршрут завдовжки 8 кілометрів розпочинатиметься біля Арки дружби народів. Через пішохідно-велосипедний міст та парк "Володимирська гірка" охочі до святкувань зможуть вийти на Софійську площу, а звідти направитися до Алеї художників та Андріївського узвозу. Завершуватиметься маршрут на Контрактовій площі.
На кожній з локацій оформлять зони для дитячих розваг – оглядове колесо, ковзанку та льодову гірку.
Карта новорічного маршруту 2021 у Києві / Ілюстрація пресслужби КМДА
Поділитися новиною