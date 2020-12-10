Офіційне святкування Нового року в Києві розпочнеться 19 грудня. Завершаться свята через місяць – 19 січня 2021 року. Через пандемію COVID-19 заходи проходитимуть дещо в незвичайному вигляді, але масштаби їх все одно мають вразити мешканців та гостей столиці.

Почнуться свята у день Святого Миколая на Софійській площі з урочистого запалення всіх ялинок, повідомляє 24 канал. Відбудеться 19 грудня о 19:00.

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Втім, подивитись на головну ялинку на Софійській зможуть не всі.

Відкриття онлайн

Через карантинні обмеження киянам доведеться уникати натовпу, тому спостерігати за моментом, коли яскраво засяють понад 10 кілометрів гірлянд, набагато зручніше буде в режимі онлайн. Цю подію транслюватимуть у мережі та покажуть в прямому ефірі ТБ. Як саме допускатимуть людей до Софійської площі та ялинки 19 грудня, невідомо.



Ялинку вже прикрасили та навіть ненадовго засвітили / Фото Департаменту культури КМДА

Як виглядатиме головна ялинка країни

За задумом працівників проєкту Folk Ukraine, які займаються організацією свят, Київ до Нового року прикрасять в тематиці казкового лісу. Тому й ялинку створюють зовсім незвичну. Штучну 31-метрову красуню встановили на величезний пеньок із віконцями. З них визиратимуть сови.



Біля ялинки на Софійській площі створять атмосферу казкового лісу / Фото Folk Ukraine

Всередину пня кожен охочий зможе зайти для фотографування у спеціально створених зонах. Втім, у разі посилення карантину ці фотозони можуть зачинити.

Замість зірки ялинку увінчає величезний капелюх (він, до речі, вже став героєм соцмереж), а прикрашатимуть її у відповідній стилістиці – іграшками зі звірятками, шишками, жолудями, грибами та іншими "дарами" лісу. Лампочки на гірляндах, якими огорнуть ялинку, матимуть вигляд свічок.



Такий вигляд матиме Софійська площа / Folk Ukraine

Фотозони з ельфами

Крім основної новорічної прикраси на Софійської площі також розмістять менші ялинки заввишки від 8 до 10 метрів. Поруч із ними поставлять казкових лісових героїв – звіряток, ельфів та гномів. В такий спосіб у Folk Ukraine оформлять ще 5 доступних для киян фотозон.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Через карантинні обмеження у центрі столиці на свята не буде фудкортів, ярмарок та концертів. Тому розважатися мешканцям та гостям Києва пропонують в активний спосіб – за допомогою походів між трьома локаціями:

Головної ялинки міста біля Арки дружби народів;

ялинки на Софійській площі;

центральної ялинки Подолу на Контрактовій площі.



На Контрактовій площі працюватимуть оглядове колесо та льодова гірка / Фото Amazing Ukraine

Ці святкові майданчики об’єднають спеціальним новорічним маршрутом, вздовж якого розмістять арт інсталяції та точки з продажу сувенірів та гарячих напоїв.

Новорічний маршрут завдовжки 8 кілометрів розпочинатиметься біля Арки дружби народів. Через пішохідно-велосипедний міст та парк "Володимирська гірка" охочі до святкувань зможуть вийти на Софійську площу, а звідти направитися до Алеї художників та Андріївського узвозу. Завершуватиметься маршрут на Контрактовій площі.

На кожній з локацій оформлять зони для дитячих розваг – оглядове колесо, ковзанку та льодову гірку.



Карта новорічного маршруту 2021 у Києві / Ілюстрація пресслужби КМДА