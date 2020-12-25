Головна ялинка України потрапила у топ 10 кращих в Європі. Попри скандал із капелюхом, київська красуня таки підкорила світ.

Рейтинг найкращих європейських новорічних ялинок опублікували на сайті туристичної організації European Best Destinations. На думку туроператорів українська ялинка посідає 7 місце у рейтингу. А на першому красуня з Вільнюсу – столиці Литви.

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Ось цей топ 10 кращих у Європі ялинок

1. Вільнюс

У столиці Литви встановлено 24-метрову ялинку-інсталяцію, яка зібрана з металевих блоків з LED-лампочками, дзеркалами та живими гілками. Ялинка примітна тим, що на ній немає іграшок і дрібних прикрас.

2. Страсбург

У цьому французькому місті встановили одну з найкрасивіших ялинок Європи з традиційною ілюмінацією.

3. Прага

Трете місце посідає чеська ялинка.

4. Швейцарська ялинка у Базелі

5. Грузинська у Тбілісі

6. Німецька у Кельні

7. Наша скандальна київська красуня

8. Італійська у Римі

9. Польська у Варшаві

10. Останнє місце серед найкрасивіших – австрійська у Відні.

Скандал навколо капелюха

Спочатку українську головну ялинку прикрасили неймовірним капелюхом замість традиційної зірки, але у мережі розгорівся скандал – представники церкви та деякі люди запевняли, що не можна на ялинку чіпляти таку прикрасу, мовляв, це чаклунський капелюх. Організатори святкувань вирішили замінити його аби нікого не дратувати у свята – на ялинці з’явилась зірка.

Усі фотографії узяті з сайту – European Best Destinations.