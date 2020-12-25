Навіть без чаклунського капелюха: головна ялинка України потрапила у топ 10 кращих в Європі
Головна ялинка України потрапила у топ 10 кращих в Європі. Попри скандал із капелюхом, київська красуня таки підкорила світ.
Рейтинг найкращих європейських новорічних ялинок опублікували на сайті туристичної організації European Best Destinations. На думку туроператорів українська ялинка посідає 7 місце у рейтингу. А на першому красуня з Вільнюсу – столиці Литви.
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Ось цей топ 10 кращих у Європі ялинок
1. Вільнюс
У столиці Литви встановлено 24-метрову ялинку-інсталяцію, яка зібрана з металевих блоків з LED-лампочками, дзеркалами та живими гілками. Ялинка примітна тим, що на ній немає іграшок і дрібних прикрас.
2. Страсбург
У цьому французькому місті встановили одну з найкрасивіших ялинок Європи з традиційною ілюмінацією.
3. Прага
Трете місце посідає чеська ялинка.
4. Швейцарська ялинка у Базелі
5. Грузинська у Тбілісі
6. Німецька у Кельні
7. Наша скандальна київська красуня
8. Італійська у Римі
9. Польська у Варшаві
10. Останнє місце серед найкрасивіших – австрійська у Відні.
Скандал навколо капелюха
Спочатку українську головну ялинку прикрасили неймовірним капелюхом замість традиційної зірки, але у мережі розгорівся скандал – представники церкви та деякі люди запевняли, що не можна на ялинку чіпляти таку прикрасу, мовляв, це чаклунський капелюх. Організатори святкувань вирішили замінити його аби нікого не дратувати у свята – на ялинці з’явилась зірка.
Усі фотографії узяті з сайту – European Best Destinations.
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