Головні новини 11 жовтня: екологічні проблеми Києва, зірване перемир'я в Карабаху
У Нагірному Карабаху зірвали перемир'я одразу після його оголошення. Київ знову в лідерах серед міст світу з найбільш забрудненим повітрям. Влада схвильована через темпи поширення коронавірусу – Зеленський дав низку доручень. У регіонах вже готові розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус. Такими були головні новини неділі, 11 жовтня.
Найважливіші новини України й світу за неділю, 11 жовтня:
Зірване перемир'я
Азербайджан заявляє, що одразу після оголошення перемир'я в Нагірному Карабаху його зірвала Вірменія. Мовляв, під вогонь артилерії потрапило місто Гянджа, внаслідок чого загинули 7 людей, ще три десятки постраждали.
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Азербайджан зазначає, що серед тих, хто потрапив під обстріл, були й діти. Тривають пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів рятують людей.
Керівництво невизнаного Нагірного Карабаху спростовує твердження азербайджанської сторони про обстріл Гянджі, називаючи їх "абсолютною брехнею". Таку ж думку поділяє і Вірменія. Водночас Карабах заявляє, що сам страждає від обстрілів.
До слова, Гянджа – друге за розміром і кількістю населення місто Азербайджану. Через свою близькість до Нагірного Карабаху після нового загострення воно постійно страждає внаслідок обстрілів.
Що відомо про перемир'я?
Про нього Азербайджан і Вірменія домовилися 9 жовтня. Натомість саме перемир'я мало набути чинності з 12 години 11 жовтня. Втім обстріли не припинялося, тож це відбулося дещо пізніше, та й то ненадовго.
За домовленостями, Єреван і Баку мали забезпечити сталий режим припинення вогню, а опісля цього повернутися до перемовин у мінському форматі.
Екологічні проблеми Києва
У Києві зафіксували підвищений рівень забрудненості повітря. Так, станом на ранок 11 жовтня столиця "плавала" між 3 і 4 місцями рейтингу міст з найбільшим забрудненням повітря.
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Станом на 9 ранку перше місце посіло місто Делі з індексом 167, друге – Тегеран (Іран) з індексом 158, третє – Київ з індексом 153, на четвертому місці було у Джакарти –144, а на п’ятому перебував Лахор – 144.
При цьому норма цього показника становить 50. Тобто стан повітря в українській столиці час від часу був утричі гіршим за норму.
До вечора ситуація дещо покращилася. Станом на 19:30 Київ опустився в рейтингу на 17 місце. Втім ситуація все ще далека від норми – індекс 92 за даними IQAir.
Індекс забруднення повітря в Києві (11 жовтня, 10 година ранку) / Скриншот IQAir
"Коронавірусні" доручення Зеленського
В Україні фіксують нове зростання темпів поширення коронавірусу. Щоденно фіксують понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Через це Володимир Зеленський провів нараду.
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Президент України дав низку доручень:
- Вищі навчальні заклади України тимчасово переведуть на дистанційне навчання.
- У школах осінні канікули мають розпочатися до 15 жовтня.
- У червоних і помаранчевих зонах запроваджують нові обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. Вони мають зачинятися о 22:00.
- МОЗ має збільшити запаси засобів індивідуального захисту й препаратів, які застосовують при лікуванні ускладнень коронавірусу.
- У Києві, Одесі та Маріуполі почнуть працювати інфекційні госпіталі у великих приміщеннях. До прикладу, у Палаці спорту в столиці. Це на випадок перевантаження медичних закладів першої і другої хвилі.
- Відомчі лікарні й заклади, які підпорядковані Медичній академії наук, теж мають готуватися до прийому хворих на СOVID-19.
- Інтернів і студентів старших курсів медичних університетів залучать до роботи в інфекційних лікарнях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку.
- МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестувань за добу з 30 – 35 тисяч до 50 тисяч.
- До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.
- Верховній Раді пропонують розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення". Вони передбачають штраф 3400 – 5100 гривень для підприємців, які пропустили в громадське приміщення людей без захисних масок.
В Україні розгорнуть мобільні госпіталі
Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19. Це зроблено також через пришвидшення темпів поширення коронавірусу.
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Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає доволі швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі й мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим,
– заявив Ляшко.
За його словами, простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх хворих транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру.
"У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації, – додав головний санлікар.