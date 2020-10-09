Рятувальники нарешті ліквідували масштабні лісові пожежі на Луганщині. Олексій Навальний записав перше відеозвернення й заявив, що його отруєння організував Володимир Путін. У Києві утворився затор зі "швидких" біля лікарні, де лікують COVID-19. Мера Дніпра Філатова облили нашатирем на зустрічі з виборцями. Такими були головні новини четверга, 8 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за четвер, 8 жовтня:

Лісові пожежі на Луганщині нарешті ліквідували

Зранку 8 жовтня рятувальникам вдалося повністю ліквідувати лісові пожежі. Вони боролися з вогнем понад тиждень.

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Загалом вогонь знищив приблизно 20 тисяч гектарів землі. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти.

Що відомо про загиблих

Внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС. Наразі відомо, що 3 людей загинули через отруєння димом, ще одна людина – внаслідок отриманих опіків. Троє людей померли внаслідок серцевих нападів, а обставини загибелі ще 4 нині встановлюються.

Які версії розглядають у прокуратурі

Через масштабні лісові пожежі в Луганській області Офіс генерального прокурора розпочав розслідування. Воно стосується статті про порушення вимог пожежної безпеки. Наразі прокурори проводять невідкладні слідчі дії.

Основні версії:

обстріли з боку проросійських бойовиків,

умисний підпал,

самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов,

необережне поводження з вогнем.

Зауважимо, що раніше у штабі ООС зазначили, що цілком ймовірно, що пожежа розпочалась через обстріл бойовиків. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що не виключає й версію підпалу.

Дивіться фото пожеж на Луганщині / Фото ДСНС

Навальний звинуватив Путіна у своєму отруєнні

Вперше після отруєння російський опозиціонер записав відеозвернення. Він переконаний, що за замахом на нього стоїть особисто очільник Кремля Володимир Путін.

Та я підтверджую, що повернуся в Росію, продовжу свою роботу й жодна інша можливість не розглядається. Друге – я дійсно вважаю, що за замахом на мене стоїть президент Росії Володимир Путін. Мені здається, що всі події, які тривають просто зараз, вказують саме на це,

– наголосив Олексій Навальний.

Він додав, що здивований відсутністю кримінальної справи. Він закликав російських слідчих розпочати розслідування.

Відеозвернення Олексія Навального: дивіться відео

Отруєння Навального: що потрібно знати

Лідера російської опозиції Олексія Навального отруїли в Росії. Російські лікарі відмовлялися визнати отруєння Навального і не давали дозвіл на його евакуацію до Німеччини.

Згодом літак з політиком таки прибув до Берліна. Три незалежні лабораторії в Німеччині, Франції та Швеції підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з німецької клініки "Шаріте". У клініці заявили, що стан опозиціонера значно покращився. Загалом Навальний перебував у "Шаріте" 32 дні, з них 24 – він був у реанімації.

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Затор зі "швидких" біля київської лікарні

У мережі з'явилося відео черги з машин швидкої медичної допомоги біля відділення однієї з київських лікарень. Пишуть, що у кожній машині є хворий на COVID-19, але це не так.

Цю інформацію спростував головний лікар закладу Михайло Валюк. У коментарі для 24 каналу він повідомив, що ця ситуація не пов'язана з коронавірусом.

Інфекційне відділення у нас розташоване окремо. Хворі на COVID-19 навіть не йдуть через приймальню. Черга була у відділення іншого профілю – терапія, травматологія тощо,

– підкреслив головний лікар.

Така ситуація склалась через те, що Київська клінічна лікарня №9 була черговою на весь Київ цією ночі. В інші дні такої черги не буває, підкреслив Валюк.

Коронавірус в Україні – статистика невтішна

За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих на COVID-19. Недугу підхопили 5 397 людей. Натомість негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про одужання, отримали 2 263 пацієнти. Також відомо про 93 смерті внаслідок перебігу недуги за добу.

на COVID-19. Недугу підхопили 5 397 людей. Натомість негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про одужання, отримали 2 263 пацієнти. Також відомо про 93 смерті внаслідок перебігу недуги за добу. Від початку епідемії на COVID-19 захворіли 244 734 мешканці України, з них станом на 8 жовтня побороли недугу – 108 233 людини.

з них станом на 8 жовтня побороли недугу – 108 233 людини. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна не може піти шляхом країн, які вводять повторний локдаун через коронавірус. На думку міністра, головною функцією держави наразі є надання людям медичної допомоги.

Мера Дніпра Філатова облили нашатирем

Зустріч з виборцями для мера Дніпра Бориса Філатова завершилася інцидентом. У нього жбурнули нашатирним спиртом.

За словами мера, поліція затримала 4 нападників.

Все це відбувалося на камери "1 + 1", які "випадково" перший раз вирішили відвідати мою зустріч з виборцями. Коломойський – ти мерзота,

– написав Філатов.

Варто зазначити, що Борис Філатов вже не вперше потрапляє у такий скандал. 13 вересня 2020 року також на зустрічі з виборцями мера облили зеленкою.

Зеленський потролив російську вакцини від COVID-19

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий допомогти Україні з вакциною від коронавірусу. Водночас очільник країни наголосив, що мовиться про справжню вакцину, а не ту, яка викликає сумнів у вчених.

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Також глава держави застеріг українців та попросив не вірити у передвиборчі обіцянки окремих політиків.

Не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами,

– сказав він.

Вочевидь, Зеленський зіронізував щодо нещодавньої заяви лідера "Опозиційної платформи – За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука. Той на початку жовтня зустрівся із російським президентом та підтвердив, що вже скористався вакциною від коронавірусу, виготовленою в РФ.

Зверніть увагу! Сумніви щодо російської вакцини висловлює багато іноземних експертів. Приміром, головний інфекціоніст США вказав на те, що Москва так і не закінчила всі етапи її клінічних випробувань. Тим часом у ВООЗ переконані, що допуск російської вакцини за наявними результатами великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці.