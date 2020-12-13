З головної ялинки України в Києві зняли "чаклунський" капелюх: як це було – фото
У Києві з головної ялинки України, встановленої на Софійській площі, зняли капелюх, який у народі прозвали "чаклунським", "відьмацьким" або "казковим". Раніше навколо цієї прикраси розгорівся скандал.
"Чаклунський" капелюх нарешті зняли з головної ялинки: що відомо
Така знаменна для столиці подія відбулась удень 13 грудня. Відповідні фотодокази опублікував у фейсбуці український релігієзнавець, філософ і журналіст Олександр Саган. Також схожі світлини з'явилися в різних київських інтернет-спільнотах.
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Комунальники прикрасу демонтували з допомогою крану та підіймача. Невдовзі 31-метрову новорічну красуню має прикрасити восьмикутна зірка. Запалять її традиційно у День святого Миколая.
Як з головної ялинки України знімали чаклунський капелюх / Фото з соцмереж і Олександра Сагана
Чому головну ялинку прикрасили капелюхом і причини скандалу
- Організатори святкування у столиці вирішили прикрасити ялинку не лише гірляндами (їх налічується 10 кілометрів), а і різними тематичними іграшками, яких назбиралося понад 1,5 тисячі.
- Серед цих іграшок можна знайти образи білочок, жолудів, шишок, сов, білосніжних зайчиків і пташок.
- Капелюх на верхівці мав стати "стилістичним доповненням теми чудес", адже тематика цьогорічного святкування – казковий ліс.
- Але така прикраса не сподобалась ані деяким жителям Києва, ані представникам церкви.
- Останні, зі свого боку, зауважили, що не варто було так експериментувати. За їхніми словами, "відьмацький капелюх" не має нічого спільного ні з Різдвом, ні з Новим роком. Крім того, на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору він був недоречним.
- Тому через критику та нерозуміння з боку громадськості ухвалили рішення зняти "чаклунський" капелюх.
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