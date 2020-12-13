У Києві з головної ялинки України, встановленої на Софійській площі, зняли капелюх, який у народі прозвали "чаклунським", "відьмацьким" або "казковим". Раніше навколо цієї прикраси розгорівся скандал.

"Чаклунський" капелюх нарешті зняли з головної ялинки: що відомо

Така знаменна для столиці подія відбулась удень 13 грудня. Відповідні фотодокази опублікував у фейсбуці український релігієзнавець, філософ і журналіст Олександр Саган. Також схожі світлини з'явилися в різних київських інтернет-спільнотах.

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Комунальники прикрасу демонтували з допомогою крану та підіймача. Невдовзі 31-метрову новорічну красуню має прикрасити восьмикутна зірка. Запалять її традиційно у День святого Миколая.

Як з головної ялинки України знімали чаклунський капелюх / Фото з соцмереж і Олександра Сагана

Чому головну ялинку прикрасили капелюхом і причини скандалу