Ніяких масових гулянок концертів та інших масштабних святкувань Нового 2021 року в Києві не передбачається. Святкування Нового року у Києві через пандемію коронавірусу відбуватиметься без концертів та з дотриманням карантинних правил.

Організатори святкувань із компанії FolkUkraine відповіли на запит "Укрінформу" та розповіли, як саме проходитимуть новорічні свята у Києві. Скасовувати їх повністю наразі не планують.

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Втім, остаточне вирішення щодо цього прийматимуть, виходячи з розпоряджень Кабміну.

Трансляція та паркан

Цього року на Софійській площі встановлять штучну головну ялинку, а всі події навколо неї можуть транслювати у режимі онлайн. Для того ж, щоб біля 31-метрової красуні не утворювався натовп, біля неї можуть встановити "карантинні" огородження.

Якщо дотримуватися правил безпеки, то вуличні святкування не несуть ніякої загрози. Це символ Нового року та традиція, яку не треба скасовувати. Цього сезону ми будемо керуватися у своїй роботі виключно розпорядженнями Кабінету Міністрів та головного санітарного лікаря,

– підкреслили у FolkUkraine.

Головна ялина на Софійській площі коштуватиме від 5 до 7 мільйонів. Гроші на неї нададуть спонсори та рекламодавці. Тематикою року обрали "Казковий ліс", тож, її прикрасять іграшками у вигляді лісових звірів, горішків, бурульок та шишок. На головній ялинці розвісять понад 10 кілометрів гірлянд.

Спеціальний маршрут із локаціями

Всього у Києві встановлять три новорічні ялинки – на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів.

Організатори свята планують об'єднати всі локації спеціальним маршрутом та облаштувати на них ковзанки, гірки та каруселі.

Будиночки з напоями

Біля кожного місця для святкування розмістять будиночки, де продаватимуть зігріваючі напої.