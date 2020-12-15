Більшість людей вже втомилися від ситуацій, коли в Україні потрібно захищати українську мову та боротися за право говорити державною. Проте вже у 2021 всі заклади обслуговування держави будуть зобов'язані надавати інформацію українською мовою.

Водночас у підприємців буде час, аби підготуватися до відповідного нововведення принаймні до планового завершення карантину. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Журналісти вирішили дізнатися, у якому стані перебуває мовне питання у сфері обслуговування в столиці. Водночас обов'язкове спілкування українською стосується усієї сфер послуг, зокрема:

каф'ярень,

ресторанів,

перукарень,

кінотеатрів,

спортзалів.



Обов'язкове спілкування українською стосується усієї сфер послуг / Скриншот з відео

Якою мовою спілкуються у закладах Києва

У більшості закладів Києва на питання про те, якою мовою працівники спілкуються з відвідувачами, люди зазначили – спілкуються українською. Втім, звичними є моменти, коли заклади підлаштовуються під потреби своїх гостей.

Якщо гість приходить і розмовляє російською чи англійською, то ми починаємо говорити мовою гостя. Так зручніше для швидкого та якісного обслуговування,

– розповіла касирка Олександра.

Водночас для декого знання кількох мов є обов'язковою навичкою для того, аби влаштуватися на роботу. В одному із закладів міста зазначили, що через розташування у центрі Києва, англійська мова для працівників має бути базовою.

Є випадки, коли заклади перелаштовувалися в бік української мови. Одна з керівниць місцевої кав'ярні розповіла, що заклад переклав документацію та все меню українською мовою приблизно 4 роки тому.

"Було російською, оскільки наша мережа з Харкова, там російською мовою – переважно всі заклади. Але коли ми відкрились у Києві, то почали перекладати українською, зокрема і в Харкові", – зазначила керівниця Леся.

"Лагідна" українізація

Наразі жодних проблем із мовним законом у сфері послуг, принаймні у Києві, не виникло. Усі процеси, які пов'язані з мовним законом в Україні, називають "лагідною" українізацією.

Спершу для тих, хто не зможе перейти на державну мову, будуть проводити бесіди, попереджати та надавати відповдіну інформацію. Лише у випадку, якщо бесіди не допоможуть – використовуватимуть штрафи.



Наразі жодних проблем із мовним законом у сфері послуг не виникло / Скриншот з відео

В Україні клієнт може спілкуватися тією мовою, якою йому зручно, персонал – так само може відповідати будь-якою мовою, проте спершу людей потрібно зустрічати українською. Тобто щоб працювати в Україні, потрібно обов'язково знати державну мову.