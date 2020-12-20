Густий туман накрив Київ: синоптики попереджають про видимість у 200 – 500 метрів
Аж до кінця доби 20 грудня в Києві слід очікувати досить густий туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.
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Через таку ситуацію рятувальники оголосили I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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Зауважимо, що туман протримається в столиці до 21 грудня.
Також у КМДА оприлюднили правили, яких слід дотримуватися під час керування автомобілем у тумані.
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- Знизити швидкість руху.
- За наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом.
- Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
- Під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію.
- Уникати різких маневрів на дорозі.
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