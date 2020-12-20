Аж до кінця доби 20 грудня в Києві слід очікувати досить густий туман. Видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Київ огорнув густий туман: що відомо

Через таку ситуацію рятувальники оголосили I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Зауважимо, що туман протримається в столиці до 21 грудня.

Також у КМДА оприлюднили правили, яких слід дотримуватися під час керування автомобілем у тумані.

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Знизити швидкість руху.

За наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом.

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Уникати різких маневрів на дорозі.

Докладніше з прогнозом погоди на 20 грудня в Україні можете ознайомитися за цим посиланням.