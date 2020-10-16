На Хрещатику інвестори "Аркади" перекрили рух, поліція затримала їх лідера
У Києві біля КМДА 16 жовтня відбувається акція інвесторів банку "Аркада". Мітингувальники перекрили рух транспорту. Правоохоронці затримали людину, яку вважають головним спікером та лідером протесту.
Ошукані інвестори банку "Аркада", як і обіцяли, 16 жовтня вийшли на вулицю Хрещатик й повністю перекрили рух транспорту. Про це повідомили в телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.
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Кілька сотень активістів запалили димові шашки й тримають у руках прапори, також вони влаштували неймовірний галас у центрі столиці за допомогою українського аналогу "вувузел" – футбольних дудок. За планом організаторів акції, перекриття Хрещатику триватиме до 20:00.
В КДМА повідомили, що рух автобусів № 24, 114, через акцію протесту, буде затримуватись.
Дивіться відео з акції:
На YouTube каналі Об’єднання інвесторів банку "Аркада" повідомляється, що поліція затримала головного спікера мітингу – Віталія Щербакова.
Дивіться відео затримання:
Передісторія:
- Безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку "Аркада" розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді мітингувальники прийшли під офіс "Аркади", КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже понад двох років. Вже 17 червня, під час третього мітингу облаштували наметове містечко під будівлею КМДА. Акція протесту триває вже понад 138 днів.
- Банк "Аркада", в який інвестували мільярди гривень на будівництво квартир, було визнано неплатоспроможним 25 серпня 2020 року. НБУ запустив процес ліквідації банку.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив банк "Аркада", можуть відновити. Для цього Кличко доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Втім, його висновки не влаштовують інвесторів, оскільки їм доведеться суттєво доплатити.