У Києві біля КМДА 16 жовтня відбувається акція інвесторів банку "Аркада". Мітингувальники перекрили рух транспорту. Правоохоронці затримали людину, яку вважають головним спікером та лідером протесту.

Ошукані інвестори банку "Аркада", як і обіцяли, 16 жовтня вийшли на вулицю Хрещатик й повністю перекрили рух транспорту. Про це повідомили в телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.

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Кілька сотень активістів запалили димові шашки й тримають у руках прапори, також вони влаштували неймовірний галас у центрі столиці за допомогою українського аналогу "вувузел" – футбольних дудок. За планом організаторів акції, перекриття Хрещатику триватиме до 20:00.

В КДМА повідомили, що рух автобусів № 24, 114, через акцію протесту, буде затримуватись.

Дивіться відео з акції:

На YouTube каналі Об’єднання інвесторів банку "Аркада" повідомляється, що поліція затримала головного спікера мітингу – Віталія Щербакова.

Дивіться відео затримання:

Передісторія: