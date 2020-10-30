У самому центрі Києва 30 жовтня чоловік на Land Rover скоїв жахливу ДТП, у якій постраждало щонайменше дві людини. Свідки інциденту кажуть, що власник позашляховика нетверезий. У поліції це спростовують.

Про серйозну аварію, яка сталася безпосередньо навпроти КМДА, повідомляє поліція Києва. За попередніми даними, 66-річний водій Land Rover на великій швидкості їхав пішохідною зоною.

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Що відомо про смертельну ДТП на Хрещатику

Очевидці інциденту стверджують, що водій з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану Незалежності. На зупинці громадського транспорту він зніс двох пішоходів та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику.



Речі збитих пішоходів / Фото Київ оперативний

Там автівка лоб у лоб зіткнулася із ще кількома машинами.

У патрульній поліції Києва кажуть, що рух Хрещатиком внаслідок ДТП перекрито.

Що відомо про постраждалих

Позашляховик вагою 1,8 тонни на чималій швидкості збив жінку, яка йшла тротуаром. Після цього він влетів у сітілайт та "покатав на капоті" ще одну жінку. Обидві загинули на місці.

Ще кілька людей отримали травми.

Наразі на місці аварії працюють слідчі. Вони відкриють кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі людей.

Дивіться відео жахливої ДТП на Хрещатику: