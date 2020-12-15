На Шулявському шляхопроводі "втомилися" і впали 3 опори освітлення. Вони пошкодили декілька автомобілів.

Інженер Віктор Петрук зауважив, що наразі важко відповісти, що саме сталося. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Ледь не на автівки: на Шулявському мосту впали опори освітлення, рух заблоковано – відео

Він ствердив, що за опублікованими фотографіями видно, що опори не пошкоджені. Проблема полягає або в розірванні болтів, у зриванні фундаменту опор.

Хто понесе відповідальність

На Шулявському мості за 12 місяців не відбулось жодних робіт. Україна не має реальних планів і реального ритмічного фінансування. Тому, як сказав експерт, Віталій Кличко повинен взяти всю відповідальність на себе, а не перекладати її на генпідрядника.

Віталій Кличко мав би поставитись до цього питання серйозно. Він повинен би вимагати серйозних випробувань і відповідального звіту. Його політично все влаштовує. І тепер він хоче перекласти відповідальність на генпідрядника,

– зазначив Петрук.

Він відзначив, що 100 тисяч автомобілів проїжджає через Шулявську розрядку щодня, зокрема, й громадський транспорт надвеликої міцності.

Чому так сталось

За словами інженера, у грудні 2019 року була жахлива штурмівщина (назва за радянських часів). Тоді все робили дуже швидко, з порушенням норм та технологій, щоб встигнути до 31 грудня.

Штурмівщина до свят

Випробування шляхопроводу було неможливо провести. Адже коли відбувалась імітація, їхало лише 8 автомобілів. Міст стояв на тимчасових опорах. Тому що ті частини, які мали взяти навантаження опор, все ще були серійними.

Петрук розповів, що бетонні опори заливались дуже пізно, за тиждень до випробування. А для того, щоб їм набрати міцність потрібно, як мінімум, 28 днів. Використовувати їх було б дуже ризиковано, адже стоячи на тимчасових опорах, міст міг деформуватися.

Перший дзвіночок

"Я переживаю, що опори – це лише перший дзвіночок. Нас запевняють, що є якась математична модель, яка підтвердила, що все гаразд. Але насправді, це не так", – також додав інженер.