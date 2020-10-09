Хворі лежать у коридорах: яка ситуація з COVID-19 у Києві
Майже 6 тисяч нових хворих на коронавірус виявили в Україні за минулу добу, 8 жовтня. Зокрема, недугу діагностували у 567 мешканців Києва. Це – найбільша кількість з початку епідемії.
Про те, яка зараз ситуацію з коронавірусом у Києві та що може чекати столицю – в матеріалі журналістів 24 каналу.
Зверніть увагу У Києві утворився затор зі швидких біля лікарні, де лікують COVID-19
У палатах не було місць для хворих, – киянин
Матері киянина Олександра Кондратенко стало погано після того, як на роботі підтвердили 4 випадки COVID-19. Поки жінка чекала на результат свого ПЛР-тесту, комп'ютерна томографія показала двостороннє запалення легенів. Далі – лікарня.
Я подзвонив мамі, аби запитати, в якій вона палаті. Вона відповіла, що її положили на коридорі, бо немає місць. Мовляв, люди там сидять на стільцях навіть, бо немає місць,
– розповів Кондратенко.
У коридорі лікарні його мати провела кілька днів. І вже отримавши позитивний ПЛР-тест, її одразу мали перевести в спеціалізовану під COVID-19 лікарню. Проте і там не було вільних ліжок. Зараз жінка отримує кисневу підтримку, як і ще понад пів тисячі киян.
Кличко звернувся до уряду
Ще пів сотні перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. За словами міського голови Віталія Кличка, нині у лікарнях столиці перебувають 1 675 хворих на коронавірус. Ресурси – на межі.
"Заповненість ліжок сягає понад 70%. Я звертаюсь до прем'єр-міністра і очільника МОЗ: виконайте задекларовані обіцянки, надайте ліжковий фонд та фахівців для лікування хворих у Києві", – прокоментував Кличко.
Можливий колапс – недопрацювання влади
Як зауважила народна обраниця від "Голосу" Ольга Стефанишина, було виділено 65 мільярдів гривень, було 7 місяців міністра Степанова на його посаді, щоб підготувати країну.
Сьогодні ми бачимо, що Україна не робить достатню кількість тестів, не обладнала лікарні. По суті, люди кинуті напризволяще,
– запевнила депутатка.
Сам Степанов визнає, що ситуація напружена. У лікарнях максимум можуть задіяти 50 тисяч ліжкомісць. Насамперед – у відомчих медзакладах, потім, за потреби, у шпиталях ДСНС та військових. Якщо ж і цього не вистачить, готуватимуться до розгортання мобільних шпиталів.
Про це говорили ще навесні, до таких заходів вдавалися вже й у світі. До прикладу, Китай, звідки почалася пандемія, побудував лікарню на тисячу ліжок лише за 10 днів. В Іспанії, Бразилії та В'єтнамі під медзаклади переобладнали десятки стадіонів.
Плавучий госпіталь у США / Фото Share America
У Великій Британії та США ліжка розклали у виставкових центрах і навіть у Центральному парку Нью-Йорка. Згодом це може стати реальністю і в Україні, переконані фахівці.
Якщо нічого не робити, то цифри в десятки тисяч у листопаді нас не здивують і триматимуть довго. Судячи з динаміки, ми нічим не стримуємо розвиток пандемії,
– наголосив імунолог Борис Донський.
У ВООЗ же переконують, що досягти зниження кількості нових хворих можна лише відслідкувавши усіх контактних осіб.