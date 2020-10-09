Майже 6 тисяч нових хворих на коронавірус виявили в Україні за минулу добу, 8 жовтня. Зокрема, недугу діагностували у 567 мешканців Києва. Це – найбільша кількість з початку епідемії.

Про те, яка зараз ситуацію з коронавірусом у Києві та що може чекати столицю – в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу У Києві утворився затор зі швидких біля лікарні, де лікують COVID-19

У палатах не було місць для хворих, – киянин

Матері киянина Олександра Кондратенко стало погано після того, як на роботі підтвердили 4 випадки COVID-19. Поки жінка чекала на результат свого ПЛР-тесту, комп'ютерна томографія показала двостороннє запалення легенів. Далі – лікарня.

Я подзвонив мамі, аби запитати, в якій вона палаті. Вона відповіла, що її положили на коридорі, бо немає місць. Мовляв, люди там сидять на стільцях навіть, бо немає місць,

– розповів Кондратенко.

У коридорі лікарні його мати провела кілька днів. І вже отримавши позитивний ПЛР-тест, її одразу мали перевести в спеціалізовану під COVID-19 лікарню. Проте і там не було вільних ліжок. Зараз жінка отримує кисневу підтримку, як і ще понад пів тисячі киян.

Довідка. Станом на 9 жовтня у Києві 25 474 людей захворіли на коронавірус, 8 894 з них вже вдалося одужати. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 442 пацієнти.

Кличко звернувся до уряду

Ще пів сотні перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. За словами міського голови Віталія Кличка, нині у лікарнях столиці перебувають 1 675 хворих на коронавірус. Ресурси – на межі.

"Заповненість ліжок сягає понад 70%. Я звертаюсь до прем'єр-міністра і очільника МОЗ: виконайте задекларовані обіцянки, надайте ліжковий фонд та фахівців для лікування хворих у Києві", – прокоментував Кличко.

Наразі з 37 тисяч ліжок, заповнені – понад 21 тисяча. Фахівці називають статистику штучно заниженою, реальних хворих набагато більше. Адже, по-перше, ПЛР-тестування проводять не всім. По-друге, інфікованим доводиться чекати результатів тижнями.

Можливий колапс – недопрацювання влади

Як зауважила народна обраниця від "Голосу" Ольга Стефанишина, було виділено 65 мільярдів гривень, було 7 місяців міністра Степанова на його посаді, щоб підготувати країну.

Сьогодні ми бачимо, що Україна не робить достатню кількість тестів, не обладнала лікарні. По суті, люди кинуті напризволяще,

– запевнила депутатка.

Сам Степанов визнає, що ситуація напружена. У лікарнях максимум можуть задіяти 50 тисяч ліжкомісць. Насамперед – у відомчих медзакладах, потім, за потреби, у шпиталях ДСНС та військових. Якщо ж і цього не вистачить, готуватимуться до розгортання мобільних шпиталів.

Про це говорили ще навесні, до таких заходів вдавалися вже й у світі. До прикладу, Китай, звідки почалася пандемія, побудував лікарню на тисячу ліжок лише за 10 днів. В Іспанії, Бразилії та В'єтнамі під медзаклади переобладнали десятки стадіонів.



Плавучий госпіталь у США / Фото Share America

У Великій Британії та США ліжка розклали у виставкових центрах і навіть у Центральному парку Нью-Йорка. Згодом це може стати реальністю і в Україні, переконані фахівці.

Якщо нічого не робити, то цифри в десятки тисяч у листопаді нас не здивують і триматимуть довго. Судячи з динаміки, ми нічим не стримуємо розвиток пандемії,

– наголосив імунолог Борис Донський.

У ВООЗ же переконують, що досягти зниження кількості нових хворих можна лише відслідкувавши усіх контактних осіб.