Інвестори банку "Аркада", що збанкрутів та лишив десятки тисяч людей без житла, планують 16 жовтня перекрити рух на Хрещатику у центрі Києва.

Люди кажуть, що після виборів їх проблему забудуть, тому вони вирішили діяти саме зараз – вони обіцяють паралізувати центр Києва аби привернути увагу влади до проблеми. Про це пише Big Kyiv.

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До акції планують долучитися інвестори ЖК “Еврика”, “Патріотика”, “Патріотика на озерах”.

За словами організаторів, в планах:

09:00 – 10:30 – мітинг під Офісом Президента України;

09:00 – 10:30 – рух колони АвтоМітингу за маршрутом: вул. Старонаводницька – вул. Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Володимирська – вул. Прорізна – вул. Хрещатик.

10:45 – 20:00 – повне перекриття Хрещатика, звернення до мера міста Києва.

Основні вимоги інвесторів:

Публічне оголошення результатів аудиту, проведеного ХК "Київміськбуд", до 25.10.2020 року.

Публічне призначення та оголошення нового Управителя Фондами фінансування будівництва та нового Забудовника.

Будівництво без доплат з боку інвесторів.

Безстрокова акція протесту об’єднання інвесторів банку "Аркада" розпочалася 29 травня 2020 року. Тоді мітингувальники прийшли під офіс "Аркади", КМДА, НБУ та Офіс Президента з вимогою відновити будівництво 40 будинків, що заморожене вже понад двох років. Вже 17 червня, під час третього мітингу облаштували наметове містечко під будівлею КМДА. Акція протесту триває вже понад 138 днів.

Банк "Аркада", в який інвестували мільярди гривень на будівництво квартир, було визнано неплатоспроможним 25 серпня 2020 року. НБУ запустив процес ліквідації банку.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво житлових комплексів, яке не закінчив банк "Аркада", можуть відновити. Для цього Кличко доручив Київміськбуду провести аудит ЖК "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Втім, його висновки не влаштовують інвесторів, оскільки їм доведеться суттєво доплатити.