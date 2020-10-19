На Київщині в місті Ірпінь арештували 18 жовтня псевдопідривника-романтика. Він спочатку заявив, що зникла його кохана, а потім погрожував підірвати одну з місцевих установ, якщо поліція не знайде її.

Спочатку "герой" цієї історії повідомив поліцію, що його співмешканка зникла. А згодом зателефонував на 102 та погрожував підірвати будівлю однієї з місцевих державних установ, якщо поліціянти не розшукають його кохану, розповідає телеграм-канал Київ24.

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Реалії життя виявились не дуже дружнім для горе-підривника. Виявилось, що жінка зовсім нікуди не зникала. Вона просто зібрала речі й пішла – вирішила "порвати" з чоловіком.

Правоохоронці встановили, хто їм телефонував й затримали "мінера". Він пояснив, що таким чином хотів повернути жінку.

Затриманий чоловік / Фото Нацполіція

І хоч реальної загрози підриву будівлі не було, але навіть так, дії цього "романтика" підпадають під статтю – свідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Покарання за цей злочин передбачає тюремний строк від двох до шести років.