У мережі помітили дивну активність груп сторінок – вони діяли синхронно та часто поширювали однаковий контент. Зокрема, активно просували за допомогою платних дописів політика, бізнесмена й телеведучого Андрія Пальчевського. Він балотується на посаду мера Києва.

Про це мовиться у матеріалі громадської мережі ОПОРА. За даниими активістів, мовиться про три сторінки – "Украина Онлайн", "Свободная Украина" та "Асоціація платників податків. Київ" .

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Завищені рейтинги

Зокрема, в цих спільнотах можна було прочитати дані соціологічних опитувань, проведених Центром суспільного розвитку "Інтер-акція". Останню можна знайти в Базі псевдосоціологів, укладеній онлайн-виданням "Тексти".

Активісти вважають, що рейтинги Андрія Пальчевського від "Інтер-акції" та його партії "Перемога Пальчевського" є завищеними. Адже різниця між цифрами "Інтер-акції" та результатами опитувань інших соціологічних компаній – разюча.

Публікацію рейтингів, як і оплату їх просування в соцмережі, закон не забороняє. Втім, Виборчий кодекс встановлює обмеження на публікацію таких повідомлень. Результати опитування повинні містити інформацію про час проведення, територію, розмір, спосіб формування вибірки, метод опитування тощо. "Інтер-акція" цих вимог не дотрималась,

– зауважила ОПОРА.

23 рекламні дописи

За словами авторів матеріалу, у вересні з цієї мережі сторінок транслювалися 23 рекламні дописи, які здебільшого дублювалися. Ідентичні дописи запускали на трьох сторінках в однакові часові проміжки.

Всю рекламу мережі з трьох сторінок націлили на:

Київ (70,8%), де Пальчевський бореться за крісло мера,

Київську область (21,7%), де "Перемога Пальчевського" балотується до місцевих рад.

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Скільки все це коштувало

На поширення цих 23 дописів витратили від 31 до 37,3 тисячі доларів, тобто 880–1060 тисяч гривень.

Ці витрати розподілились між сторінками так:

"Асоціація платників податків. Київ" витратила на рекламу майже 12 – 14 тисяч доларів;

"Свободная Украина" – від 10 до 12 тисяч доларів;

"Україна Онлайн" – від 8,5 до 10,5 тисяч доларів.

Зауважимо! Коли ОПОРА готувала свій матеріал, "Україна Онлайн", "Асоціація платників податків. Київ" та "Свободная Украина" раптово припинили поширювати соцопитування та зайняли протилежну до попередньої позицію. Тобто, якщо раніше у рекламних дописах можна було знайти лише хвалебні відгуки про Андрія Пальчевського, то тепер усі вони були присвяченими його дискредитації.