Напередодні Дня Святого Миколая на головній ялинці країни на Софійській площі з'явиться різдвяна зірка. На неї замінять казковий капелюх, який спочатку встановили організатори свят.

Про це заявив засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький, повідомляє УНН. Судячи з усього, організатори свята вирішили піти на поводу у тієї частини громадськості, яка виказувала невдоволення незвичною прикрасою.

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Крім того, капелюх на ялинці обурив представників Православної церкви України, які аргументували свою позицію тим, що "капелюх не має нічого спільного із Різдвом та Новим роком.

Міняти нічого не збиралися

Попри досить довгі обговорення скандальної деталі ялинки, ще кілька годин тому в Folk Ukraine активно пояснювали всім, що саме означає така прикраса.

І хоча організатори свята казали, що всі незадоволення людей пов'язані з тим, що "українці перебувають в напрузі через складну ситуацію з пандемією, економічними викликами та безробіттям".

Втім, невдовзі після цього Ігор Добруцький все ж змінив позицію щодо капелюха. З чим саме це пов'язано, невідомо.

Напередодні дня Святого Миколая капелюх буде знято й замінено на восьмикутну різдвяну зірку. Що ще буде на день святого Миколая залишається сюрпризом, побачите,

– зазначив Добруцький.