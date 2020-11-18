Володимир Бондаренко, який є радником міського голови столиці, але не має вищої освіти, вважає, що у Києві не варто запроваджувати повний локдаун. Також він підкреслив, що карантин вихідного дня не розв'язує проблему, а є лише частковим виходом із ситуації.

Чиновник запевняє, що побороти коронавірус можливо лише за допомогою контролю за хворими й контактними особами. Про це Бондаренко розповів в ефірі "Обозреватель ТВ".

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Контролювати хворих, на думку радника, можна через додаток "Дій вдома". За його переконанням, саме ця система дозволила на початку пандемії навесні поточного року не допустити спалаху COVID-19 у столиці.

Ми можемо або влаштовувати локдауни, або врешті-решт взяти під контроль хворих з легкою формою, контактних осіб, які перебувають на самоізоляції, через програму "Дій вдома", і в такий спосіб перервати цей ланцюжок передачі хвороби,

– заявив Бондаренко.

На думку чиновника, карантин вихідного дня є "частковим виходом із ситуації", він не розв'язує проблему.

Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка. Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного. Деякі міста (але не Київ) відмовились вводити карантин вихідного дня.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Також Бондаренко підкреслив, що повний локдаун у Києві не потрібний.

Ми ніколи не зможемо закрити Київ на повний локдаун. І тому, якщо ми дійсно хочемо перервати ланцюжок заражень, нам необхідні ті дії, які реально зможуть призвести до цього,

– наголосив він.