Порушення карантину вихідного дня: у Києві закрили два популярні заклади
У Києві 15 листопада фахівці Держспоживслужби припинили роботу торгово-розважального комплексу "Гулівер" та магазину "Фокстрот" на вулиці Антоновича, 50. Причина – ці заклади працювали всупереч карантину вихідного дня.
Через порушення каратину вихідного дня в Києві закрили "Гулівер" і "Фокстрот": що відомо
Про тимчасове закриття "Гуліверу" та "Фокстроту" повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби у Києві. У відомстві підкреслили, що вони в цих закладах провели контроль дотримання обмежень щодо заборони діяльності у вихідні дні.
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Так, учасники мобільних груп контролю з'ясували, що попри заборону, в неділю працювали та були відчиненими для відвідувачів ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" на Антоновича.
Через це на них склали адмінпротоколи щодо порушення правил карантину.
Які ще місця проведення культурно-масових заходів Держспоживслужба 15 листопада перевірила в Києві
- Національна опера, де анонсували балет "Лускунчик".
- Галереї D12, де мав пройти ярмарок "Всі. Свої".
- Український дім, де мала пройти виставка "Освіта за кордоном".
- "ПінчукАртЦентр", де було анонсовано програму "Арт-Детективи".
- Київський національний академічний театр оперети, де було заплановано мюзикл "Кицин дім",
- Музей книги і друку, де було заплановано авторський курс Тараса Прохасько "Письмо як світогляд",
- Антикафе "Часу вагон", де було заплановано кулінарну школу ігрової англійської.
- Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ), де було анонсовано аж 2 заходи: клуб "Читаки-винахідники" та фестиваль винахдників Kyiv Mini Market Fairy.
Зауважимо, що більшість була зачиненою для відвідувачів
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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.
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