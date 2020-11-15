У Києві 15 листопада фахівці Держспоживслужби припинили роботу торгово-розважального комплексу "Гулівер" та магазину "Фокстрот" на вулиці Антоновича, 50. Причина – ці заклади працювали всупереч карантину вихідного дня.

Через порушення каратину вихідного дня в Києві закрили "Гулівер" і "Фокстрот": що відомо

Про тимчасове закриття "Гуліверу" та "Фокстроту" повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби у Києві. У відомстві підкреслили, що вони в цих закладах провели контроль дотримання обмежень щодо заборони діяльності у вихідні дні.

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Так, учасники мобільних груп контролю з'ясували, що попри заборону, в неділю працювали та були відчиненими для відвідувачів ТРК "Гулівер" та магазин "Фокстрот" на Антоновича.

Через це на них склали адмінпротоколи щодо порушення правил карантину.

Які ще місця проведення культурно-масових заходів Держспоживслужба 15 листопада перевірила в Києві

Національна опера, де анонсували балет "Лускунчик".

Галереї D12, де мав пройти ярмарок "Всі. Свої".

Український дім, де мала пройти виставка "Освіта за кордоном".

"ПінчукАртЦентр", де було анонсовано програму "Арт-Детективи".

Київський національний академічний театр оперети, де було заплановано мюзикл "Кицин дім",

Музей книги і друку, де було заплановано авторський курс Тараса Прохасько "Письмо як світогляд",

Антикафе "Часу вагон", де було заплановано кулінарну школу ігрової англійської.

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ), де було анонсовано аж 2 заходи: клуб "Читаки-винахідники" та фестиваль винахдників Kyiv Mini Market Fairy.

Зауважимо, що більшість була зачиненою для відвідувачів

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України. Також в Україні відбулися відповідні протести.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу