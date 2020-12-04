Київського терориста Карімова, що захопив банк в "Леонардо", із СІЗО перевели до психлікарні
У Києві суд змінив запобіжний захід терористу Сухробу Карімову, який влітку захопив банк в ТРЦ "Леонардо". Його вже не тримають у СІЗО, а перевели у психічну лікарню. Громадянина Узбекистану відвезли у Глеваху.
Про це попросили прокурори. Карімова помістили в умови, що виключають його небезпечну поведінку. Про це повідомляє Українська правда.
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Рішення про перевід з СІЗО у лікарню ухвалили на підставі психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.
Що відомо про захоплення банку в ТРЦ "Леонардо"
- 3 серпня у Києві громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку і погрожував вибухом.
- Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку був великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють. Але там нічого не було.
- Згодом Карімов вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
- Затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.
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