У Києві суд змінив запобіжний захід терористу Сухробу Карімову, який влітку захопив банк в ТРЦ "Леонардо". Його вже не тримають у СІЗО, а перевели у психічну лікарню. Громадянина Узбекистану відвезли у Глеваху.

Про це попросили прокурори. Карімова помістили в умови, що виключають його небезпечну поведінку. Про це повідомляє Українська правда.

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Рішення про перевід з СІЗО у лікарню ухвалили на підставі психолого-психіатричної експертизи стану підозрюваного.

Що відомо про захоплення банку в ТРЦ "Леонардо"