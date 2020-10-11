У Києві увечері 10 жовтня пройшла акція "Нагадай про кожного". Її учасники вимагали від влади активізувати зусилля зі звільнення українських бранців бойовиків на Донбасі та Кремля. Участь у заході, окрім активістів, також брали родичі ув’язнених і полонених українців.

Акція на підтримку бранців Кремля в Києві

Про перебіг заходу повідомили на сторінці спільноти "Свободу політв’язням Кремля" у фейсбуці. Участь у акції взяли декілька тисяч осіб. Вони тримали плакати з фотографіями політв'язнів і плакат з написом "Звільнити в'язнів Кремля". Мета мітингу – нагадати про полонених та їхніх катів, політв'язнів, зниклих безвісти, про вбивства українців, тортури та знущання.

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Розпочалося все біля пам'ятника Ярославу Мудрому (станція метро "Золоті Ворота"). Звідти активісти та родичі полонених вирушили до центрального управління Служби безпеки.

Біля будівлі СБУ активісти вимагали ефективно виконувати роботу у питанні збору інформації щодо обміну полонених та правової оцінки дій звільнених. За їхніми словами, з полону звільняють не лише героїв. Тому були неодноразові випадки, коли звільняли організаторів “референдумів”, катівників. А такі злочинці мають отримати покарання.

Відео з акції "Нагадай про кожного" в Києві

Також учасники акції підійшли до Кабміну та Офісу Президента. Біля будівлі уряду мітингувальники, зокрема, вимагали активізувати роботу Комісії з питань зниклих безвісти. Її було створено ще 2 роки тому, але досі вона не працює.

На завершення організатори продемонстрували чутливе відео, над яким ми працювали кілька тижнів. У ролику можна було побачити інтерв'ю та розповіді про жахи підвалів, знущань, про очікування рідних та багато іншого.

Які ще вимоги висунули учасники акції

Ухвалити закон про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус і закріплює необхідну соціальну допомогу.

Прийняти закон про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права. Це допоможе підтвердити спроможність України судити за міжнародні злочини, які є загальновизнані у світі та до яких не застосовують строків давності.

Дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях Комісії при Кабміні з питань зниклих безвісти.

Призначити відповідальну особу при Офісі президента з питань полону та зниклих безвісти. Це має бути людина, яку залучатимуть до усіх процесів і вона буде їх координувати та налагоджувати.

Багатотисячна акція на підтримку бранців Кремля в Києві (Фото спільноти "Свободу в'язням Кремля, "РБК-Україна")

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