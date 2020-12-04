Аварія сталася у ніч на 4 грудня на Кільцевій дорозі Києва на смугах, які ведуть до проспекту Академіка Паладіна. Водій мікроавтобуса Ford влетів у бітонозмішувач "МАЗ" аби не збити чоловіка.

Транспортні засоби рухалися паралельно у різних смугах, але водію мікроавтобуса довелося терміново перелаштовуватись, повідомляє "Київ оперативний". Внаслідок зіткнення Ford зазнав серйозних пошкоджень.

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Ніхто з людей через аварію не постраждав.

Як сталася ДТП із мікроавтобусом та бетонозмішувачем у Києві

За попередніми даними, водій "МАЗу" зупинився на крайній смузі дороги зі жвавим рухом. Коли ж він почав виходити з салону, ледве не потрапив під колеса мікроавтобуса. Водій Ford встиг зорієнтуватися та направити машину напряму в бетонозмішувач.



Власник Ford намагався не збити водія бетонозмішувача / Фото "Київ оперативний"

Через інцидент вантажівка майже не була пошкодженою, а от у Ford розтрощене лобове скло, пом'яті пасажирські дверцята, а також розбита передня частина машини.

Водій мікроавтобуса був пристебнутий паском безпеки, а удар йому пом'якшили подушки безпеки.

На місці події працювали співробітники поліції, які з'ясовували всі обставини інциденту.



На відновлення мікроавтобусу піде чимало грошей / Фото "Київ оперативний"