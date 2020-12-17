Представники "Київзеленбуду" почали обробку ялин та сосен у зелених зонах Києва та в передмісті. На дерева наносять спеціальні речовини, які створять неприємні сюрпризи людям, які вирубають або куплять їх.

Комунальники попередили всіх, що репеленти для обробки рослин не здатні робити шкоду людям, але в теплому приміщенні стануть джерелом поганого запаху. Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Штрафи та кримінальна відповідальність

Представники влади також нагадали, що за незаконну вирубку хвойних дерев кодекс про адміністративні правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу на суму від 510 до 5100 гривень.

Крім того, не санкціонована вирубка лісів також несе кримінальну відповідальність – до 6 місяців арешту або штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Оброблені дерева

Для запобігання вирубки та продажу ялинок та сосен представники "Київзеленбуду" обробляють дерева клеєво-крейдяною сумішшю.

Репеленти лишають на рослинах "брудне" забарвлення. На оброблених у парках та скверах деревах є відповідні оголошення, – заявив директор комунальної організації Олексій Король.

Окрім нанесення спеціальних речовин ліси та зелені смуги в Києві посилено патрулюватимуть патрульні та працівники державної екологічної інспекції.