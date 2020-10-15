Разом із бійцями підрозділу СБУ "Альфа" у масштабних навчаннях братимуть участь співробітники ДСНС, Нацгвардії та поліції, а також представники Ізраїльського посольства. Проведуть антитерористичні тренування у Києві 16 жовтня.

Попередження для мешканців столиці про заходи за участю спецпризначенців розмістили на фейсбуці Головного управління СБУ у Києві та області. Навчання проводитимуться у Печерському та Деснянському районах.

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Крім залучення чималої кількості спецпризначенців, якого не вартує лякатися, жителів Києва також попереджають про можливі тимчасові незручності.

Що треба знати про масштабні навчання у Києві

Як стверджують у СБУ, під керівництвом антитерористичного центру правоохоронці можуть обмежувати рух не тільки транспортних засобів, але й пішоходів. Також поліцейські та бійці спецназу можуть перевіряти документи, що посвідчують особу.

Можна знайти макети вибухівки

Для того, щоб навчання СБУ пройшли без інцидентів, у спецслужбі просять людей нормально реагувати на появу бійців на вулицях. Також киян попереджають про можливість знайти макети вибухових пристроїв. У цьому випадку треба дзвонити за номером (044) 253-06-71.