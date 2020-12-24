Опади та ожеледиця: киян попереджають про можливий повтор крижаного дощу
Ввечері останнього робочого дня тижня, 24 грудня, у Києві може статися повтор нещодавньої масштабної екстремальної ожеледиці. Скоріш за все, з неба одразу падатиме крига.
Комунальники продовжують роботу з обробки доріг, але протиожеледні засоби можуть не дуже допомогти у випадку, якщо на асфальт одразу падатимуть вже замерзлі краплі. Про погіршення погодних умов повідомили у ДСНС.
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Тепло може не врятувати
Не дивлячись на відносно теплу температуру, ожеледиця все ж може стати серйозною проблемою для водіїв.
Опади у столиці можуть початися з 16:00 й триватимуть до 6:00 25 грудня.
Синоптики стверджують, що у Києві зриватиметься мокрий сніг. Через обмерзлу землю він може перетворитися на ожеледь.
Крім того, автомобілістам вартує бути особливо обережними, оскільки Київ окутав туман.
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