Ввечері останнього робочого дня тижня, 24 грудня, у Києві може статися повтор нещодавньої масштабної екстремальної ожеледиці. Скоріш за все, з неба одразу падатиме крига.

Комунальники продовжують роботу з обробки доріг, але протиожеледні засоби можуть не дуже допомогти у випадку, якщо на асфальт одразу падатимуть вже замерзлі краплі. Про погіршення погодних умов повідомили у ДСНС.

Дивіться також Затори у Києві 24 грудня: столиця "зупинилась" через негоду

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні у столиці очікується досить тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +2 градусів.

Тепло може не врятувати

Не дивлячись на відносно теплу температуру, ожеледиця все ж може стати серйозною проблемою для водіїв.

Опади у столиці можуть початися з 16:00 й триватимуть до 6:00 25 грудня.

Синоптики стверджують, що у Києві зриватиметься мокрий сніг. Через обмерзлу землю він може перетворитися на ожеледь.

Крім того, автомобілістам вартує бути особливо обережними, оскільки Київ окутав туман.