У Києві блогер Валерій Буткевич знімає свої правопорушення на відео й викладає їх в Instagram. На свою автівку він причепив "липову" мигалку й почувається "королем доріг".

Стати відомим він вирішив сам – на його сторінку в Instagram підписано понад 800 людей. Хтось з них й "злив" водія спільноті "Київ Оперативний".

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У сторіз хлопець хизується своїми "звитягами" – як об’їжджає затори по зустрічній смузі, катається по тротуарах і буденно перевищує швидкість. Іноді за ним "полюють" поліціянти, проте він вправно їх "відшиває".

Дивіться відео про цього "героя":

На цьому відео зафіксовано достатньо порушень для позбавлення водія прав керування авто, втім, блогер продовжує наражати не небезпеку киян та фільмувати нові ролики.

Користувачі соцмереж ідентифікували "гонщика". Ймовірно, що його звати – Буткевич Валерій Валерійович. Йому 28 років.

Судячи з сторінки у фейсбук він раніше працював продавцем в салоні Subaru, а потім став автоблогером.

Скриншот сторінки у фейсбук

В Instagram він підписаний як valeron_kyiv. Саме тут він й викладає свої правопорушення. Щоправда, доступ до сторінки обмежений – його відео й фото можуть переглядати лише підписники.

Скриншот Instagram

Наразі точно не відомо, на який саме автівці він здійснює правопорушення – Porsche або Subaru. Можливо "перегонами" він займається з другом на обох авто.

У коментарях в соцмережах люди підкреслили, що у водія є спеціальне посвідчення – так званий "оперативний талон". Його можна побачити на одному з відео, де "гонщик" розмовляє з поліціянтами.

"Сині номери" – улюблена фішка автоблогера / Фото Інформатор

Це документ, який начебто видають в МВС – своєрідна перепустка, яка надає водію певні пільги. В МВС спростовують інформацію про існування "оперативного талону", проте ЗМІ кілька разів фіксували порушників, які вирішували свої проблеми з поліцією за його допомогою.

Також на відео помітно, що в автомобілі є мигалки, які водій купив у соцмережах. В поліції кажуть, що така цяцька не зовсім схожа зі справжніми мигалками поліції, тому її не забороняють. Але ж хіба розуміють різницю у цих штуках пересічні водії.