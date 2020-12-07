З Києва у Лондон британець віз контрабанду цигарок: вилучили майже 1500 пачок
У київському аеропорту "Бориспіль" британець намагався провести контрабандою велику партію цигарок. Прикордонники вилучили товар, а пасажир без ньогоне захотів повертатись на батьківщину.
Валізу британця вирішили оглянути випадково, на перший погляд, вона виглядала цілком звичайно. Про випадок у "Борисполі" пресслужба ДПСУ.
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У багажі прикордонники й поліція виявили аж 149 блоків цигарок – це 1490 пачок.
Громадянин Великої Британії не повідомляв митників, що везе такий вантаж, тож, товар був вилучений. А чоловік не полетів у столицю Об’єднаного королівства без нього – у літак він не сів.
Це був рейс "Київ – Франкфурт – Лондон".
Судячи з фотографій, це були сигарети Marlboro / Фото ДПСУ
Раніше сайт 24 каналу повідомляв:
- На українсько-російському кордоні затримали автомобіль з медикаментами, автозапчастинами, будівельними матеріалами та взуттям. 46-річний українець хотів це все незаконно вивести до Росії.
- Українець намагався нелегально провезти до Білорусі пневматичну зброю. У паливному баку його автомобіля прикордонники знайшли гвинтівки та револьвери.
- У зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" затримали 285 кілограмів бурштину. Дорогоцінне каміння замаскували під одяг та намагалися вивести в Китай.
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