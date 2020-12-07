У київському аеропорту "Бориспіль" британець намагався провести контрабандою велику партію цигарок. Прикордонники вилучили товар, а пасажир без ньогоне захотів повертатись на батьківщину.

Валізу британця вирішили оглянути випадково, на перший погляд, вона виглядала цілком звичайно. Про випадок у "Борисполі" пресслужба ДПСУ.

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У багажі прикордонники й поліція виявили аж 149 блоків цигарок – це 1490 пачок.

Громадянин Великої Британії не повідомляв митників, що везе такий вантаж, тож, товар був вилучений. А чоловік не полетів у столицю Об’єднаного королівства без нього – у літак він не сів.

Це був рейс "Київ – Франкфурт – Лондон".

Судячи з фотографій, це були сигарети Marlboro / Фото ДПСУ

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