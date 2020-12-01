У Києві на вулиці Виговського ввечері 1 грудня сталась масштабна ДТП. Водій Daewoo врізався у таксі й ще дві машини. Є постраждалі – серед них діти.

Среди них дети. К счастью, все живы – получили легкие травмы. Про це пишуть у спільноті "Київ оперативний".

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Що відомо про обставини ДТП

Водій таксі на Renault їхав у правому ряду і повертав праворуч. За ним їхав водій Daewoo, який в‘їхав у Renault, потім у попутній Opel, а вже після цього опинився на зустрічній смузі, де у лобову зіштовхнувся із "ВАЗ".

Автівки розтрощило від ударів.

Хто постраждав

В салоні Daewoo була родина з двома дітьми, а за кермом "ВАЗ" – літній водій з пасажиркою. Всіх постраждалих оглянули лікарі й госпіталізували для подальшого огляду.

На місце також прибули рятувальники з ДСНС.

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