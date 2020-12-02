У Києві 1 грудня патрульні поліціянти прибули в один з торговельних центрів на вулиці Декабристів. Їх викликали через бійку – конфлікт владнали до приїзду правоохоронців. Але вони все-таки не дарма заглянули у ТРЦ. Жінка, яка сиділа за столиком, виклала "доріжку" з порошку й вдихала його.

Коли поліціянти запитали, що вона робить, жінка так і сказала – вживає наркотики. Про це пишуть на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва.

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Правоохоронці звісно забрали жінку у відділок. В її кишенях під час обшуку знайшли ще один пакетик з порошком.

Що загрожує жінці?

За вживання наркотичних засобів в Україні немає покарання. Цю норму виключили з Кримінального кодексу, але передбачена відповідальність за вживання наркотиків у громадських місцях – тож, жінці загрожує строк до 3 років тюрми, це максимальне покарання за такий злочин.