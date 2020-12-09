У Києві 10 грудня очікується погіршення погодних умов. Буде ожеледиця на дорогах й сильний вітер. Метеорологи кажуть про "жовтий" рівень небезпеки.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Про це повідомляє КМДА. Читайте також Затори у Києві 9 грудня Що радять водіям? дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами. Що радять пішоходам? ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4 – 5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.