У Києві з 11 січня дорожчає проїзд в маршрутних таксі № 240 та 241, що курсують на Лісовому масиві. У наступному році вартість поїздки коштуватиме вже 6 гривень. На сьогодні це одна з найдешевших маршруток столиці – ціна проїзду 5 гривень.

Причини подорожчання в оголошеннях, які розвішали у салонах, не вказані, а водії не відповідають на такі запитання. Про це передає Укрінформ.

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Протяжність маршруту № 241 становить 3,86 кілометра, а маршруту № 240 – 5,46 кілометра.

Це доволі невелика відстань за столичними мірками.

На цьому транспорті кияни добираються від станції метро "Лісова" у віддалені райони масиву.

Для порівняння: в маршрутному таксі № 590, шлях якого становить 20,7 кілометра, проїзд коштує 7 гривень.