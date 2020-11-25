У Києві 25 листопада школярка зірвала навчання. Вона повідомила поліцію про те, що школа замінована. Правоохоронці вибухівку не знайшли, але знайшли "терористку".

Дівчинці усього 12 років – на неї тепер чекає хороший "прочухан". Про інцидент повідомляє пресслужба Національної поліції.

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Через цю жартівницю довелося евакуювати усю школу – йдеться про заклад, який розташований на вулиці Джона Маккейна на Печерську.

Поліціянти повідомили, що на вулицю вивели 300 людей – дітей, вчителів та всіх, хто у цей момент перебував у приміщенні.

Школу обстежили вибухотехніки, кінологи з собаками та поліція. На всяк випадок правоохоронці викликали й лікарів. Але вибухівку не знайшли.

Поліціянти швидко зрозуміли, хто так "пожартував" – це школярка, яка й навчається у цьому закладі.

Як покарають дівчинку?

За такі жарти законом передбачена відповідальність – від 2 до 6 років тюрми. Але дівчинку не посадять, адже вона ще маленька й не зовсім усвідомлює, що робить.

Кримінальна відповідальність в Україні передбачена з 16 років. За особливо тяжкі злочини – з 14 років.

Школярку покарають по-іншому – поліція клопотатиме перед судом про призначення дівчинці заходів виховного характеру. Також проблеми чекають й на батьків "терористки".