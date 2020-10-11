У Києві група іноземців влаштували автомобільний пробіг, здійснюючи постріли з вогнепальної зброї в повітря. Наразі інформації про постраждалих внаслідок таких "пригод" немає, а правоохоронці вже затримали 14 зловмисників.

До правоохоронців близько 17 години 11 жовтня звернулися очевидці, які й повідомили про стрілянину. Про це повідомляє поліція.

До слова Водій мотоцикла у Києві стріляв у перехожих і втікав від поліції

Кияни повідомили, що центром столиці рухалася колона автомобілів з символікою іноземної держави. Іноземці, проїжджаючи через центр Києва, стріляли в повітря.

Поліція негайно прибула на місце виклику й затримала зловмисників. Як з'ясувалося, їх ціла група – одразу 14 людей, які їхали на 6 автівок. На жаль, правоохоронці не уточнюють, про громадян якої саме країни мовиться.

На вулиці Грушевського, де зловмисники налякали місцевих, знайшли 4 стріляні гільзи. Працівники поліції провели огляд транспортних засобів і відібрали пояснення у всіх учасників.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Іноземці можуть загриміти в українські в'язниці на термін до 7 років.