У Києві водій автівки автошколи збив пішохода
У Києві на вулиці Тичини 15 жовтня сталось ДТП. Водій з автошколи "Онега" не впорався з керуванням та збив людину.
Автівка Ford Fiesta (держномер AA8130OC), яка належить автошколі "Онега", о 11:08 вилетіла на тротуар й наїхала на пішохода. Про надзвичайну ситуацію на столичних Березняках повідомляють у спільноті "Київ Оперативний".
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"Київ, Тичини, 11. Водій автівки не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, де збив пішохода. Така собі автошкола, якщо чесно", – йдеться у повідомленні.
Дивіться відео ДТП, опубліковане на телеграм-каналі, (+18):
- Інформація про постраждалу людину уточняється;
- Коментувати ситуацію в автошколі відмовились.
Що відомо про цю автошколу?"Онега" – одна з найвідоміших автошкол Києва, вона працює на ринку з 1992 року та має 29 філій у столиці.
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