У Києві на вулиці Тичини 15 жовтня сталось ДТП. Водій з автошколи "Онега" не впорався з керуванням та збив людину.

Автівка Ford Fiesta (держномер AA8130OC), яка належить автошколі "Онега", о 11:08 вилетіла на тротуар й наїхала на пішохода. Про надзвичайну ситуацію на столичних Березняках повідомляють у спільноті "Київ Оперативний".

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"Київ, Тичини, 11. Водій автівки не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, де збив пішохода. Така собі автошкола, якщо чесно", – йдеться у повідомленні.

Дивіться відео ДТП, опубліковане на телеграм-каналі Dash Cam UA, (+18):

Інформація про постраждалу людину уточняється;

Коментувати ситуацію в автошколі відмовились.

Що відомо про цю автошколу? "Онега" – одна з найвідоміших автошкол Києва, вона працює на ринку з 1992 року та має 29 філій у столиці.

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