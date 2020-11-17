У центрі Києва вранці 17 листопада Hyundai врізався у трамвай. У машини відлетів бампер й суттєво пом’явся "передок".

Рух трамваїв на цій лінії через ДТП зупинили. Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний".

Читайте також У Києві невідомі обливають автівки кислотою: що кажуть в поліції

Аварія сталась на вулиці Дмитрівській – в центрі міста. Наразі невідомо, чи хтось постраждав. Також з’ясовуються причини ДТП.