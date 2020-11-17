У центрі Києва Hyundai протаранив трамвай
У центрі Києва вранці 17 листопада Hyundai врізався у трамвай. У машини відлетів бампер й суттєво пом’явся "передок".
Рух трамваїв на цій лінії через ДТП зупинили. Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний".
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Аварія сталась на вулиці Дмитрівській – в центрі міста. Наразі невідомо, чи хтось постраждав. Також з’ясовуються причини ДТП.
- 16 листопада Chevrolet Camaro, яка належить до сегменту Pony car, вилетіла на трамвайні колії. Рух також був зупинений.
- Днями у Києві водій на Uber 13 листопада з невідомих причин врізався у зупинку. Автівка із лівої смуги різко почала їхати праворуч. У результаті ДТП загинули 2 людини.
- На вулиці Березняківській сміттєвоз збив людину. На місце події прибула швидка, проте лікарі лише констатувати смерть.
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