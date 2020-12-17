У Києві на головній ялинці на Софіївській площі 17 грудня з'явилась зірка. Вона замінила чаклунський капелюх, який викликав роздратування у представників церкви та певної частини суспільства. Організатори святкувань вирішили, що традиційна прикраса стане компромісним рішенням.

Свята не повинні приносити негативу, тому в Києві вирішили більше не експериментувати з новорічними прикрасами на головній ялинці й більше нікого не засмучувати. Чотириметрову зірку встановили з допомогою крану, повідомляє видання "Сьогодні". Читайте також Різ Візерспун напередодні Різдва прикрасила пряниковий будиночок: миле фото Компроміс обійшовся не дешево – зірка коштує 75 тисяч гривень. Прикраса обладнана трьома видами гірлянд: обведення зірки – біле і тепле, холодні та білі вогні у вигляді комет, а по середині зірка буде світитися золотими вогниками. Момент монтажу зірки / Фото телеграм-каналу stranaua



Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html



Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html



Детальніше читайте на УНІАН: t.me/stranauaДетальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html А що зробили з чаклунським капелюхом Насправді незвична прикраса подобалась багатьом людям. Навіть в Офісі Президента заявили, що організатори святкувань поспішили з демонтажем, але пізно – капелюх зняли.

Ходили чутки, що його відразу й розтрощили на місці, але це не так. Капелюх відвезли в один із приватних парків і зробили з нього експонат. Так виглядала ялинка з капелюхом / Фото Arttechnology Зверніть увагу! А поки пристрасті навколо головної ялинки починають стихати, у Черкасах вирішили прикрасити святкове дерево "оком диявола". А в Дубно головна ялинка міста взагалі прибула з місцевого цвинтаря.