Ніякого чаклунства: у Києві на головній ялинці країни таки з'явилась зірка
У Києві на головній ялинці на Софіївській площі 17 грудня з'явилась зірка. Вона замінила чаклунський капелюх, який викликав роздратування у представників церкви та певної частини суспільства. Організатори святкувань вирішили, що традиційна прикраса стане компромісним рішенням.
Свята не повинні приносити негативу, тому в Києві вирішили більше не експериментувати з новорічними прикрасами на головній ялинці й більше нікого не засмучувати. Чотириметрову зірку встановили з допомогою крану, повідомляє видання "Сьогодні".
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Компроміс обійшовся не дешево – зірка коштує 75 тисяч гривень.
Прикраса обладнана трьома видами гірлянд: обведення зірки – біле і тепле, холодні та білі вогні у вигляді комет, а по середині зірка буде світитися золотими вогниками.
Момент монтажу зірки / Фото телеграм-каналу stranaua
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/na-golovniy-yalinci-krajini-zamist-skandalnogo-kapelyuha-z-yavilasya-zirka-foto-novini-ukrajini-11258951.html
А що зробили з чаклунським капелюхом
- Насправді незвична прикраса подобалась багатьом людям. Навіть в Офісі Президента заявили, що організатори святкувань поспішили з демонтажем, але пізно – капелюх зняли.
- Ходили чутки, що його відразу й розтрощили на місці, але це не так. Капелюх відвезли в один із приватних парків і зробили з нього експонат.
Так виглядала ялинка з капелюхом / Фото Arttechnology
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